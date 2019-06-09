بغداد تشيد بجهود التحالف الدولي في دعم العراق

المصدر: Ⅶ بغداد - وكالات

أشاد الرئيس العراقي، برهم صالح، بجهود التحالف الدولي في دعم العراق بمختلف المجالات ومساندة ألمانيا للشعب العراقي، لا سيّما في مجال إعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم. وأكّد صالح، خلال لقائه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بغداد، أمس، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، لا سيّما في القطاعات الاقتصادية والصناعية.

التزام

بدوره، أكّد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الضرورة الحتمية لمشاركة قوات بلاده في مهمة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وقال ماس: «على أية حال، فإن المهمة حتمية حالياً للحيلولة دون بناء داعش هياكل جديدة في الخفاء يكون من خلالها قادراً على النشاط مجدداً، نريد ويتعين علينا منع ذلك». وقال الوزير الألماني: «لا ينبغي علينا أن نتخلى عن العراق الآن». وجدد ماس التزام الحكومة الألمانية بدعم العراق في مختلف المجالات، وحرصها على المضي بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، مشيداً بدور العراق المحوري من أجل تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار.