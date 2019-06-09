قرقاش: أنا في سلوفاكيا وكذب قطر يدّعي وجودي بالخرطوم

المصدر: Ⅶ دبي، البيان - الخرطوم، طارق عثمان، وكالات

دحض معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فبركات الإعلام القطري التي روّجت لوجوده في الخرطوم، وفيما شدّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على انفتاحه وحرصه على التفاوض والتحوّل الديمقراطي، دعا تجمّع المهنيين، السودانيين إلى الدخول في عصيان مدني اعتباراً من اليوم.

وأعرب معالي د. أنور قرقاش، عن استغرابه من فبركات الإعلام القطري، والذي روج لوجوده في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما هو يحضر منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، واصفاً ما يروجوه بـ«الأخبار الكاذبة». وغرد قرقاش على حسابه في «تويتر» قائلاً: «استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها «ميدل إيست آي» والتي تروج لوجودي في الخرطوم». وأضاف قائلاً: «أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم».

انفتاح

في الأثناء، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد. وشدد المجلس، على انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد. وأعرب المجلس عن شكره لدولة إثيوبيا على مبادرتها وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد.

اعتقالات

وقال مصدران في المعارضة السودانية، إن اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، اعتقلا في وقت مبكر من صباح أمس، بعد فترة وجيزة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وأضاف المصدران، إن اعتقال إسماعيل جلاب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والناطق باسم الحركة مبارك أردول تم بعد ساعات قليلة من الاجتماع.

بدوره، أكّد حزب المؤتمر السوداني، أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، أنّ قوة عسكرية قامت باعتقال كل من محمد عصمت عضو وفد التفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير، وخميس جلاب ومبارك أردول القياديين بالحركة الشعبية قطاع الشمال، من مقر إقامتهما بالخرطوم واقتيادهما إلى مكان مجهول. وأشار الحزب إلى أنّ المجلس العسكري صعّد من حلوله الأمنية بالتضييق على السياسيين بالاعتقالات والتهديد بالتصفية وعزل السودان إعلامياً عن العالم، بقطع خدمات الانترنت حتي يتمكن من ممارسة القمع الممنهج والقوة المفرطة بحق المعارضين، على حد قوله.

وحذر حزب المؤتمر السوداني، المجلس العسكري من مغبة استخدام هذه الحلول الأمنية والإفراط في العنف في مواجهة القيادات السياسية والمواطنين، مناشداً المجتمع الدولي ومنظماته بالتدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين ووقف هذه الأساليب في التعامل مع الثوار السلميين.

دعوات عصيان

إلى ذلك، حضّ تجمع المهنيين السودانيين، على التمسك بكل أدوات العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه اليوم الأحد. وكشف التجمّع في بيان، عن أنّ حملة الاعتقالات طالت عدداً من العاملين بالمصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني وقطاعات حيوية أخرى بالملاحقة والاعتقال والتهديد في محاولة لكسر العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، الذي انتظمت فيه قطاعات الشعب السوداني.

وفي إطار مجهودات الوساطة التي يقودها الاتحاد الافريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي، بحث مبعوثا الاتحاد الإفريقي محمد حسن لباد، والمبعوث الاثيوبي الخاص محمود درير، أمس، مع رئيس تحالف قوى نداء السودان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي تطورات الأوضاع في السودان.