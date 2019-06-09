رئيس إقليم كردستان يؤدي اليمين غداً

المصدر: بغداد،واشنطن -عراق أحمد،وكالات

دعت هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان، أمس الأعضاء لحضور الجلسة الاعتيادية التي ستشهد أداء رئيس إقليم كردستان المنتخب، نيجيرفان بارزاني القسم القانوني.

وقالت رئيسة برلمان كردستان، فالا فريد، في بيان تلقت «البيان» نسخةً منه: «قررنا دعوة جميع السادة أعضاء البرلمان، إلى الجلسة الاعتيادية السابعة، للسنة الأولى، في الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كردستان العراق في الساعة 11:00 قبل ظهيرة الاثنين 10 يونيو، والخاصة بأداء رئيس إقليم كردستان العراق المنتخب، القسم القانوني».

وأشارت فريد إلى أنّه ونظراً لحضور الضيوف على مستوى داخل إقليم كردستان وخارجه وعدم قدرة مبنى البرلمان على استيعاب ذلك، قررت رئاسة البرلمان أن تنعقد الجلسة في قاعة سعد عبدالله بمدينة أربيل». من جهة أخرى،قرر قاضٍ عسكري في الولايات المتحدة تخفيف عقوبة يواجهها الضابط في القوات الخاصة الأمريكية إدوارد غالاغر، المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق.

ورفض القاضي إسقاط تهمة القتل عن ضابط العمليات الخاصة في قوات «نافي سيلز»، على خلفية فضيحة محاولة طرف الادعاء التجسس على رسائل محامي غالاغر، ما أدى إلى طرد كبير المدعين من المحاكمة.

واعتبر القاضي أن تصرفات المدعين أضرت باستعدادات محامي غالاغر للدفاع عن موكلهم، وخالفت الحقوق الدستورية، وأضرّت بسمعة القضاء العسكري الأمريكي. وتعهد القاضي بإبقاء العقوبة القصوى، أي السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المبكر، في حال إدانة الضابط بتهمة القتل عمداً، في إحدى أبرز قضايا جرائم الحرب في تاريخ الولايات المتحدة.