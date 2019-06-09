المصدر: تعز - وكالات

قُتل ما لا يقل عن 10 يمنيين برصاص قناصة الحوثي، إلى جانب الألغام، خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة تعز، وقال مصدر محلي إن اليمنية جمالة أحمد حسن قُتلت، وأصيبت رفيقتها، أثناء جمعهن الحطب في حارة المفتش منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز. ويأتي مقتل جمالة أحمد بعد يوم واحد من مقتل الطفلة بسمه رزاز غالب 12 عاماً متأثرة بإصابتها التي أصيبت بها فجر الأحد الماضي في منطقة المطار القديم. كما قُتل خمسة مدنيين منذ خلال اليومين الماضيين في حارة المفتش. إضافة إلى ذلك، قُتل الطفل محمد عماد عبد الجبار (13 عاماً) في مديرية صالة، والطفلة فوزية عفيف عبد المغني (12 عاماً)، ومواطنة غير معروفة الاسم، في مديرية المسراخ.

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سببت الأمطار الغزيرة بمحافظة حضرموت غرق أكثر من عشرين سيارة، من دون خسائر في الأرواح. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر لم تسمها أن السيارات غرقت في المكلا، عاصمة المحافظة، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت الجمعة، وصباح السبت، نتيجة لتأثر مناطق ساحل حضرموت بالتأثيرات غير المباشرة للاضطراب في البحر العربي. وفي السياق ذاته، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار حالة عدم استقرار الأجواء على المرتفعات الغربية ومحافظة أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية. وقال المركز إن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية ستهطل على المرتفعات من صعدة شمالاً حتى تعز جنوباً، وتشمل أرخبيل سقطرى ومحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، عدن، لحج، أبين)، ومن المحتمل امتدادها إلى المناطق الداخلية منها، وستصاحب الأمطار رياح نشيطة، خصوصاً على سواحل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية. عدن - وكالات

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جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح 12 صحافياً مختطفين لدى جماعة الحوثي، وصحافي مختطف لدى تنظيم القاعدة، فيما ترحمت على 27 صحافياً قدموا حياتهم منذ اندلاع الحرب اليمنية قبل أكثر من ثلاث سنوات. وأكدت نقابة الصحافيين، بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الذي صادف أمس أن معاناة الصحافيين اليمنيين الكبيرة تستدعي وقوف كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير المحلية والعربية والدولية للوقوف بجانب الصحافيين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم عدن - وكالات