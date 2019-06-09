«الصحة العالمية» تثمّن مبادرة 100 مليون صحة في مصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، د. جون جبور، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، 100 مليون صحة، مبادرة عملاقة، وسيُحتذى بها عالمياً. وأضاف أنه تم الاتفاق على نقل التجربة المصرية في مكافحة وعلاج فيروس سي لأي بلد في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن مصر أبدت استعدادها لذلك. وشدد على أن المبادرة تمت وفقاً للمعايير الدولية، وتحت مراقبة يومية من جانب المنظمة، واعتبر أنها رسّخت فكراً جديداً لدى المصريين، هو الاهتمام بالصحة العامة.

وأردف: «المبادرة فحصت أكثر من 60 مليون مصري في وقت لا يتجاوز سبعة أشهر، ولا يوجد بلد في العالم نفذ مبادرات صحية بالتزام سياسي تام، وبكوادر طبية وتقنية تعمل أكثر من 20 ساعة، وحقيقة هذه المبادرة فرصة ذهبية لمصر والمصريين، لأنها لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ، وهذه المرة حدثت تحت قيادة الرئيس السيسي، وربما لن يتكرر هذا مرة أخرى». وذكر أيضاً أن الكشف عن اللاجئين في مصر خطوة جريئة، لأن أي مواطن مقيم في مصر عنده مخاطر لنقل العدوى للمجتمع المضيف.