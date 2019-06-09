«الأغذية العالمي» لـ« البيان»: نقدم مساعدات لربع مليون بغزة

المصدر: Ⅶ غزة - أسامة الكحلوت

أعلنت مسؤولة العلاقات مع المانحين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ياسمين أبو العسل، أن البرنامج يسعى لتوفير المساعدات الغذائية في فلسطين للمجموعات السكانية من غير اللاجئين، حيث تم الوصول إلى حوالي 360 ألف شخص في فلسطين، غالبيتهم العظمى يقطنون في قطاع غزة، بما يعادل ربع مليون فرد، وذلك نظراً لتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.

وأوضحت أن اللاجئين بالفعل هم بحاجة إلى المساعدات، ولكن هناك أيضاً غير اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهناك حاجة ماسة لتوفير المساعدات الغذائية لهم.

وبينت أن «الأونروا» توفر المساعدات للاجئين، لكن البرنامج يوفر المساعدات لغير اللاجئين الذين يواجهون صعوبات كثيرة مثلهم مثل اللاجئين، حيث يتم توفير المساعدات بشكل مواد عينية أو قسائم شرائية، ولكن غالبية المستفيدين يحصلون على قسائم شرائية تمكنهم من شراء المواد المختلفة المغذية من متاجر محلية متعاقدة مع البرنامج يصل عددها إلى 200 متجر.

وأضافت لـ«البيان»:«غالبية السكان الذين نوفر لهم المساعدات يسكنون في قطاع غزة لتردي الأوضاع الاقتصادية، فهناك حوالي ربع مليون غير لاجئ نقوم بتوفير المساعدات لهم بسبب الفقر الشديد، ونستهدف الأسر التي تعاني من الفقر والأمن الغذائي».

وأشارت إلى أنه من خلال المسح الأخير للأمن الغذائي في قطاع غزة تبين أن 7 من كل 10 أفراد في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي من غير اللاجئين، وهذا مرتبط بالفقر الشديد، فالغذاء متوفر في قطاع غزة لكن الأسر لا تشتري المواد الغذائية، وهنا يشكل البرنامج شريان حياة وشبكة أمان لـ200 ألف فرد، وبدون هذه المساعدات لا تستطيع هذه الأسر مجابهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها.