الرئيس اللبناني يشدد على عدم التساهل مع الإرهاب

المصدر: بيروت- د.ب.أ

شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، على عدم التساهل مع الإرهاب، ومع أية جهة يمكن أن تجد تبريرات للذين اعتدوا على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية.وشدد عون في كلمة إلى عناصر قوى الأمن الداخلي أمس على عدم التهاون مع الإرهاب بكافة أشكاله أو التساهل مع أي جهة يمكن أن تجد تبريرات لأولئك الذين اعتدوا بالفعل أو بالقول على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية، أو استهدفوا الأبرياء والاستقرار في البلاد.

ونوه عون بتضحيات رجال قوى الأمن، الذين يشكّلون مع رفاق السلاح في الجيش والقوى الأمنية الأخرى، الدرع التي تصون السلم الأهلي وتحفظ الاستقرار وتؤمن الطمأنينة للبنانيين.

وأكد عون الترابط القائم بين عمل الأجهزة الأمنية والقضاء في سبيل إحقاق الحق والعدالة.