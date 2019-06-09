الاحتلال يعتقل فتاة فلسطينية بالقدس بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن

المصدر: القدس المحتلة - وام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا العسكري في المدخل الشمالي لمدينة القدس بدعوى أنها كانت في طريقها لتنفيذ عملية في إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية الثالثة عشرة، أن قوات الاحتلال أوقفت الفتاة عند نقطة تفتيش بالحاجز وضبطت بحوزتها سكيناً.. وزعمت أن الفتاة بعد التحقيق معها اعترفت بأنها كانت في طريقها لتنفيذ عملية طعن.

وفي وقت سابق قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل المكبر جنوب مدينة القدس، وألقت القنابل الصوتية وأطلقت الأعيرة المطاطية بصورة عشوائية، واعتقلت 4 شبان وفتاة واقتادتهم لمركز شرطة الاحتلال«عوز» للتحقيق.. مشيرين إلى إصابة أحد المعتقلين بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال.

على صعيد متصل، جددت سلطات الاحتلال أمر منع محافظ القدس عدنان غيث من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر. وقالت مصادر مقدسية، إن سلطات الاحتلال أبلغت محافظ القدس تجديدها قرار منعه من دخول الضفة لمدة 6 أشهر، كما هناك توجه بتجديد قرار «منع تواصله مع شخصيات فلسطينية» لمدة 6 أشهر.

وتعرض غيث منذ تكليفه محافظاً للقدس لسلسلة من الإجراءات من قبل سلطات الاحتلال بالاعتقال والإبعاد عن مكان سكنه والإقامة الجبرية - لفترات متفاوتة -، إضافة لإبعاده عن الضفة ومنع التواصل مع قيادات فلسطينية.