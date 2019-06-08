تركي الفيصل يكشف سر إلقاء جثة بن لادن بالبحر وليس دفنه

المصدر: البيان الالكتروني

كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، سر إلقاء الأمريكيين جثة زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن في البحر وعدم اعتقاله حيا.

وقال الأمير تركي خلال لقاء على قناة "العربية" إن الولايات المتحدة أقدمت على إلقاء جثّة بن لادن في البحر بدلاً من دفنه، لأنها لم تُرِد أن يكون له قبر أو مزار يجلب الناس إليه، لافتاً إلى أنه لا يوجد لديه تحليل لسبب قتل الجيش الأمريكي بن لادن بدلا من اعتقاله، لكن الأمريكيين قالوا إنه كان يحمل سلاحاً عندما اقتحموا غرفته وتم قتله لهذا السبب.

وأوضح أن ما فعله أسامة بن لادن لم يكن في مخيلة أحد، مضيفا أن بن لادن كان حريصا على تغيير محل إقامته من حين إلى آخر حتى لا يتم التعرف على مكانه، لافتا إلى أن السلطات السعودية كانت تسمح لأسرته بزيارته لأسباب إنسانية بحتة.

وأكد أنه طلب من قائد حركة طالبان الأفغانية سابقاً، الملا عمر، تسليم أسامة بن لادن للسعودية أكثر من مرة، لكنه رفض، مشيرا إلى أنه حذر الملا عمر من أن قراره بعدم تسليم بن لادن للسلطات السعودية سيضر بأفغانستان، وأنه يجب إعادة النظر فيه، مؤكدا أن المملكة قطعت علاقتها بحكومة طالبان عقب ذلك.