علاوي يطالب بخطط لمواجهة «الجيل الثالث» للإرهاب

المصدر: بغداد - وكالات

طالب زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس، بإيجاد خطط واستراتيجيات حقيقية لمواجهة ما سمّاه «الجيل الثالث للإرهاب». وقال علاوي في بيان: «سبق أن حذرنا مراراً وتكراراً من عودة الجيل الثالث للإرهاب وداعش في نشاطاته الإجرامية واستهداف أرواح العراقيين والأشقاء العرب، كما حصل في مصر ولبنان، وهو ما نحذر منه مرة أخرى».

وطالب علاوي، بـ«إيجاد خطط واستراتيجيات حقيقية لمواجهته، خصوصاً أن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لم تتغير لتكون طاردة للإرهاب وتحصن المجتمعات منه»، داعياً إلى «إجراء تحقيق عاجل في ما حصل وإنزال أقصى العقوبات بالمتورطين في تلك الأعمال الإجرامية».