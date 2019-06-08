الإمارات: الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في السودان

المصدر: Ⅶ عواصم ـ وكالات

جدّدت دولة الإمارات دعوتها للحوار في السودان باعتباره السبيل الوحيد للديمقراطية، فيما بدأت إثيوبيا وساطة لحل الأزمة. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في السودان، والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن معالي الدكتور قرقاش قوله في مؤتمر جلوبسيك الأمني: «نؤيد دعوات إجراء تحقيق مناسب للأحداث الأخيرة في السودان». وقال «نعتقد أن (السودان) لديه قضايا معقدة. نقر بأنه بعد حكم البشير الذي استمر 30 عاماً لن تكون لديكم معارضة موحدة، الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدماً».

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد من الخرطوم أمس، حيث يقوم بوساطة بين المجلس العسكري الحاكم وحركة الاحتجاج، إلى انتقال ديمقراطي «سريع» في السودان. وقال في بيان «يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلد».

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