قوات الأمن المصرية توجّه ضربة جديدة للإرهاب في سيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 8 عناصر إرهابية متورطة في الهجوم على حاجز أمني بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان، إنه «استمراراً لتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر 5 يونيو الجاري، توافرت لدينا معلومات حول اختباء مجموعة داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش».

وأوضحت أنه «أثناء محاصرتهم، قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية». وأشارت إلى أنها عثرت بحوزتهم على عدد «5» بنادق آلية، عبوة متفجرة، «2» حزام ناسف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، وفق البيان.

والأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة مقتل 14 «عنصراً إرهابياً» خلال ملاحقة القوى الأمنية مشتبهاً بتورطهم في الهجوم على الكمين الأمني.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم نفسه أن «عدداً من العناصر الإرهابية استهدفت كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين».وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.

وتنفذ السلطات منذ فبراير 2018، عملية واسعة لمكافحة الإرهاب خصوصاً في شمال سيناء والتي شهدت نشاطاً مكثفاً من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية.