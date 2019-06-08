رئيس الوزراء البحريني في تايلاند لبحث العلاقات الثنائية

المصدر: Ⅶ بانكوك - وام

بحث رئيس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير خارجية تايلاند، دون برامودويناي، العلاقات الثنائية بين البلدين والمجالات الكفيلة بدعمها وتطويرها على الصعد المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتم التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكتين على مختلف المستويات. وأكد رئيس الوزراء البحريني - الذي يزور تايلاند - ووزير خارجية تايلاند حرص البلدين على المضي قدماً في تنمية آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في كل المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

تطوير التعاون

وأكد رئيس الوزراء البحريني اهتمام مملكة البحرين بتطوير التعاون السياسي وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية المشتركة وتشجيع الاستثمارات مع المحيط الآسيوي، منوهاً بالدور الكبير لمملكة تايلاند كعضو فاعل في رابطة دول الآسيان التي تحظى بثقل سياسي واقتصادي كبير آسيوياً وعالمياً.