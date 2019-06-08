الكويت تدعو إلى الامتناع عن استخدام «الفيتو» في المسائل الإنسانية

المصدر: Ⅶ نيويورك - وام

دعت الكويت إلى الامتناع عن استخدام حق النقض «الفيتو» في المسائل الإنسانية مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة لمحتاجيها من المدنيين والإجلاء الطبي وفرض الهدنة الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مساء أول أمس السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في المناقشة المفتوحة حول أساليب عمل مجلس الأمن والتي نظمتها الكويت ضمن جهودها خلال عضويتها الحالية لمجلس الأمن لتحسين عمل المجلس وجعله أكثر كفاءة وشفافية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العتيبي قوله إن الكويت تعتبر من ضمن الدول الموقعة على مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب بالإضافة إلى المبادرة الفرنسية - المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق «الفيتو» في الجرائم ضد الإنسانية.

وتترأس الكويت خلال عضويتها الحالية بمجلس الأمن الفريق العامل المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى لمجلس الأمن والذي يختص بأساليب عمل المجلس وهو الفريق الذي ترأسه الكويت منذ انضمامها كعضو في مجلس الأمن منذ يناير 2018.

تحسينات العمل

أوضح مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أن التواصل بين المجلس والدول غير الأعضاء والتواصل بين المجلس وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى كالجمعية العامة وانسياب المعلومات من وإلى المجلس والزيادة الملحوظة في عقد الجلسات الرسمية وغيرها من الجلسات والاجتماعات التي تشارك فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني هي تحسينات لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها، مؤكداً أنه رغم أهمية التحسينات الأخيرة في إضفاء الشفافية على عمل مجلس الأمن فإنها غير كافية.