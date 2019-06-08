المصدر: عدن - وكالات

أصيب طفلان وتضرر منزلان، أمس، في قصف لجماعة الحوثي، على حي سكني وسط مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر محلي، أن جماعة الحوثي قصفت الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا، واستهدفت المنازل والممتلكات الخاصة والعامة، رداً على هزائمها في المواجهات العسكرية مع الجيش الوطني، في مناطق شخب وحمر والعبارئ والريبي والقفلة، وحجر والأزارق.

تصفية

أفاد مصدر محلي بمحافظة حجة بقيام الميليشيا بتصفية أحد قادتها البارزين في ظروف غامضة. وأوضح المصدر أن المدعو شوعي حسن الرديني، المكنى«أبو الهوامل» تم تصفيته وقتله في ظروف غامضة.

ولفت المصدر الى أن «أبو الهوامل» الذي ينحدر من مديرية قفل شمر بالمحافظة، يعتبر من أبرز وأقدم القادة الملتحقين بصفوف الميليشيا منذ الحروب الست التي اندلعت في صعدة بين الدولة والمتمردين الحوثيين.

ونوه المصدر بأنه في الآونة الأخيرة زادت حدة التوترات بين الحوثيين والمتحوثين، بإعلان «أبو الهوامل» الترشح لانتخابات المقاعد الشاغرة التي نفذتها الميليشيا لمجلس النواب الخاضع لسيطرتها.

واشار المصدر الذي نقلت عنه عدة مواقع اخبارية يمنية الى ان " ابو الهوامل" يرفض بل يعارض توجيهات قيادته في القبض على من يخالفونهم ويكتفي بالتزامه شخصيا نيابة عنهم؛ الأمر الذي أقنع قيادات الميليشيا بضرورة التخلص منه وتصفيته.

وتاتي عملية تصفية الميليشيا " لابو الهوامل" في اطار تأكل الميليشيا كغيرها من جماعات العنف داخليا، من خلال التصفيات التي تدمر عناصرها فيما بينهم و ظروف غامضة. الضالع - وكالات