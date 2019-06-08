استياء أمريكي من الموقف القطري في الخليج

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت مصادر أمريكية مطلعة أن زيارة الأمير تميم بن حمد إلى واشنطن، المقررة في 7 يوليو المقبل، جاءت بترتيب من البيت الأبيض، وذلك بعد التحفظ القطري على البيانات الصادرة عن القمة العربية والقمة الخليجية.

وكانت الدوحة عبرت عن رفضها للقرارات، التي تدين أعمال وممارسات ايران التخريبية في المنطقة، مما يخالف التوجه الامريكي الضاغط على إيران.

وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس الأمريكي يرى في الموقف القطري إضعافاً للسياسة الأمريكية بالمنطقة، خاصة وأن قطر تحاول الإبقاء على العلاقة الاستراتيجية مع أمريكا وفي ذات الوقت تتعامل مع طهران وفقا لمنظور مختلف ومناقض لرؤية واشنطن في التعامل مع ايران، بحسب (ifm).

وأوضحت المصادر أن واشنطن مستاءة من التصرف القطري، الذي رأت فيه ايران فرصة للحديث عن انقسام خليجي، وأن دول الخليج تريد علاقات جيدة معها، وهو ما انعكس على مدى التأثير الذي احدثته القمم التي استضافتها السعودية.