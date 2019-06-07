أبو الغيط يدعو الأطراف السودانية إلى ضبط النفس

المصدر: وام

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة الأطراف السودانية إلى أعمال ضبط النفس وتجنب أية تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده إزاء التطورات الأخيرة التي شهدها السودان أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لاتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وأكد أبو الغيط - في بيان وزعته الجامعة العربية اليوم - أنه يتابع بقلق واهتمام بالغين عن ما يحدث في السودان وبشكل خاص أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين الثالث من يونيو في العاصمة الخرطوم، وأدت الى توقف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وحركة إعلان قوى الحرية والتغيير.

وشدد على العمل من أجل تقريب المواقف والرؤى الإقليمية والدولية المساندة للأطراف السودانية لتمكينها من استكمال وانجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي يتطلع السودانيون إليه في سياق وطني خالص ودون أي تدخل أو ضغط خارجي.

وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بالوقوف مع السودان ومساندة كل ما شأنه أن يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية ويفضي إلى استكمال المسار السلمي لانتقال السلطة في البلاد والوصول به الي بر الأمان مع الحفاظ على الدور الفاعل الذي يضطلع به السودان في منظومة العمل العربي المشترك.