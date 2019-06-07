البرلمان الألماني يبحث حظر «حزب الله»

المصدر: Ⅶ برلين ـ وكالات

يستعد البرلمان الألماني لمناقشة حظر «حزب الله» اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، في وقت كشف تقرير استخباراتي عن وجود ما أكثر من ألف عنصر ينتمي للميليشيا الموالية لإيران على الأراضي الألمانية.

ودعا حزب البديل في ألمانيا، البرلمان، إلى إصدار توصية للحكومة الألمانية، بحظر ميليشيا حزب الله بالكامل، من دون التفريق بين جناحيها العسكري والسياسي.

وأكد تقرير أصدرته وكالة المخابرات في ولاية ساكسونيا السفلى، أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره، ارتفع من 950 في عام 2017، إلى 1050 العام الماضي.

وأشار تقرير المخابرات المكون من 192 صفحة، والذي أعده عملاء المخابرات من جهاز أمن الدولة، إلى وجود 150 من عناصر حزب الله في ولاية سكسونيا السفلى وحدها. وقال التقرير: «في ألمانيا، يحافظ أتباع حزب الله على تنظيمهم وأيديولوجيتهم وتماسكهم في جمعيات مرتبطة بالمساجد المحلية، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التبرعات».

وأشار التقرير إلى أن أنصار حزب الله، ينشطون في عدد من المدن والبلدات في ولاية سكسونيا السفلى، من بينها هانوفر وأوسنابروك وأولزين.

وقال السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، الأحد الماضي، إن «السماح لمؤيدي حزب الله بالعمل التنظيمي بحرية، يؤدي إلى عدم الاستقرار ويثير المخاوف»، موضحاً أن حزب الله يبحث عن المزيد من الموارد لتمويل العمليات الإرهابية، وهو ما يجب إيقافه.