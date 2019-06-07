نتائج التحقيق في «تخريب السفن» أمام مجلس الأمن

المصدر: نيويورك - البيان، وكالات

قدمت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والنرويج، أمس، نتائج التحقيق المشترك بشأن الهجمات التخريبية التي استهدفت ناقلات النفط قرب المياه الإقليمية للدولة الشهر الماضي.

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية الإماراتية، أن الإمارات والسعودية والنرويج ستقدم لمجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك بشأن الهجمات التي استهدفت أربع ناقلات قبالة سواحل الإمارات الشهر الماضي. وذكرت المصادر في وقت لاحق أن التقرير تم تسليمه.

وفي 12 مايو الماضي، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

تحقيق مشترك

وفي 17 من الشهر نفسه، أكدت الإمارات العربية المتحدة التعاون مع السعودية ومملكة النرويج وفرنسا والولايات المتحدة، للتحقيق في الهجمات التخريبية. وشددت في رسالة ثلاثية مع الرياض وأوسلو على أن الهجمات تستوجب تعاون الجهات المعنية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة من أجل تخفيف التوترات. فيما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات التخريبية الاستفزازية التي تؤثر على سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التحقيق في الأعمال التخريبية، يتم بحرفية، وأن للإمارات قراءاتها واستنتاجاتها بشأن الحادث.

ووجهت البعثات الدائمة لكل من الإمارات والسعودية والنرويج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإبلاغه بالحادث. وشددت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة على أن هذه الهجمات تأتي في وقت يتعين فيه على الجهات المعنية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة العمل معاً من أجل تخفيف التوترات. وأضافت أن الإمارات تتعاون مع كل من السعودية والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة للتحقيق في الهجمات.

إجراءات حماية

وقد وقعت هذه الهجمات قرب المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة شرق ميناء الفجيرة، إلا أن العمليات تسير بشكل طبيعي في ميناء الفجيرة دون أي انقطاع. وتتخذ الإمارات جميع الخطوات اللازمة لحماية الشحن التجاري وحركة الملاحة البحرية، كما اعتمدت تدابير مكثفة للحفاظ على السلامة والأمن البحري. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد قال في الـ29 من الشهر الماضي، إن الهجمات نفذت باستخدام «ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد».