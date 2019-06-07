شكوى دولية بشأن اعتقال قطر مصريين اثنين بلا تهم

المصدر: القاهرة - وكالات

تعتزم شبكة تحالف الدولية الحقوقية، عرض قضية اعتقال قطر مصريين اثنين، منذ 7 أشهر بلا تهم، على مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقال شريف إسماعيل، الناطق باسم الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، إن الشبكة تعتزم عرض أزمة اعتقال قطر مصريين اثنين، منذ 7 أشهر بلا تهم، على مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأضاف إسماعيل، بحسب ما نقلت عنه «العين الإخبارية»، أن «مصادر مقربة من المصريين علي محمد سالم ووليد عبد العزيز، أبلغت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان (عضو الشبكة الدولية «تحالف» الحقوقية)، باختفاء مصريين اثنين منذ 7 أشهر، دون علم أسرتيهما بأي معلومات تفيد جهة الاعتقال أو أسبابه».

وأوضح الناطق أن الشبكة تعتزم عرض ملف القضية أمام الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف، خلال الفترة من 24 يونيو الحالي وحتى 12 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن ملف التعذيب والاختفاء القسري في قطر، سيتم تقديمه بالكامل أمام الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان. وأكد إسماعيل أن الشبكة بدأت بنداء عاجل عبر منصاتها الإلكترونية، أمس، للمطالبة بالإفراج عن المصرييْن المختطفيْن في قطر منذ 7 أشهر، وستواصل عملها للوصول إلى جميع المعلومات، عن علي محمد سالم ووليد عبد العزيز، للمساعدة في الإفراج عنهما وإعادتهما إلى أسرتيهما.

انتهاكات بالجملة

وفي الفترة الأخيرة، نددت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بانتهاكات قطر ضد حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي، مطالبة بضرورة تطبيق القانون، وإيقاف هذه الممارسات من قِبل تنظيم الحمدين.

وخلال العام الحالي، دشنت 6 منظمات حقوقية، شبكة «تحالف» الدولية الحقوقية، من أجل دعم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، ومناهضة مظاهر العنف والإرهاب بالمنطقة.