متفرقات سودانية

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

نقل موظفين

أعلنت الأمم المتحدة أنها تنقل بعض موظفيها في السودان إلى الخارج مؤقتاً بسبب الوضع الأمني في البلاد. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «ما نقوم به هو نقل مؤقت لبعض الموظفين من السودان. سيبقى بعض الموظفين للقيام بالمهام الحيوية ولكن يجري نقل البعض مؤقتاً بسبب الوضع الأمني».

ولم يقدم الناطق معلومات حول عدد الموظفين الذين يجري نقلهم أو المكان الذي يذهبون إليه أو متى سيعودون أو عدد الموظفين الذين سيظلون في السودان. وقال: إن الموظفين الذي يجري نقلهم مدنيون وإنه لا أحد من الأفراد الذين يرتدون الزي الرسمي للأمم المتحدة يغادر السودان.

وتشمل أنشطة الأمم المتحدة في السودان التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) المنتشرة منذ عام 2007 بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. نيويورك - رويترز

نفي ومطالبة

نفت الشرطة السودانية، أمس، خبراً مفاده إفشال محاولة تهريب الرئيس المخلوع عمر حسن البشير ورموز النظام السابق من سجن كوبر. وقالت الشرطة، في تعميم صحفي بثته وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس: تأكد للشرطة أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً وأنه لم ترصد أية محاولة كهذه. وأضافت أن «القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة»، مطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار للرأي العام.

دعوة وترحيب

دانت الولايات المتّحدة الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان، داعية الجيش إلى نبذ العنف. وقالت مورغان اورتاغوس، الناطقة باسم الخارجية الأمريكيّة، في بيان إنّ «الولايات المتحدة تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان».

وأكّدت واشنطن مجدداً رغبتها في عمليّة انتقال تقودها حكومة مدنيّة، بهدف إجراء انتخابات في «موعد مناسب».

وتابعت اورتاغوس أنّ «مسؤولين كباراً بوزارة الخارجيّة يُجرون الآن محادثات مع مسؤولين في المنطقة، ونحن نرحّب بالبيانات الأخيرة الصّادرة عن الاتّحاد الأفريقي ومصر والسعوديّة، والتي تدعو إلى الامتناع عن العنف وإلى استئناف الحوار». واشنطن - د.ب.أ