ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح مدينة غات غرب ليبيا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا (أوتشا)، أول من أمس، ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح مدينة غات جنوب غربي البلاد منذ الاثنين الماضي، إلى أربع حالات وفاة، بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى نزوح نحو 2500 شخص، بحسب مواقع إخبارية ليبية.

كان المكتب أعلن الثلاثاء، أن الفيضانات في غات تسببت في حالتي وفاة ونزوح نحو ألف شخص. وتشهد مدينة غات منذ يوم الاثنين هطول أمطار غزيرة وسيول متدفقة من ناحية الجزائر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية الليبية، إن السيول التي اجتاحت مدينة غات غطت 70% من مناطقها وأغرقَت أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في عديد الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحاً لعديد المواطنين إلى أماكن آمنة بعيداً عن الخطر، جراء السيول والفيضانات نتيجة هطول الأمطار.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن المدينة تعد منطقة منكوبة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء في تعميم وجهته الرئاسة إلى وزارات الحكم المحلي والداخلية والصحة والمالية والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة. ودعاهم المجلس إلى اتخاذ التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم الدعم اللازم وعلى نحو عاجل واستثنائي وموافاته بتقارير يومية بالخصوص. طرابلس - وكالات