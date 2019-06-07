تدهور خطير لصحة أسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب منذ 66 يوما

المصدر: رام الله - د.ب.أ

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور خطير لصحة أسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 66 يوماً.وقال نادي الأسير،: «نقل الأسير حسن العويوي المضرب عن الطعام منذ 66 يوماً من معتقل (نيتسان الرملة) إلى مستشفى (برزلاي) بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي».

وأشار البيان إلى أن العويوي من محافظة الخليل في الضفة الغربية وله ثلاثة أطفال، وهو مضرب منذ الثاني من أبريل الماضي رفضاً لاعتقاله الإداري.وبحسب البيان، فإن إضراب العويوي «يقابله تعنت ورفض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري».

وسبق أن حمّل نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة العويوي، مطالباً بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.