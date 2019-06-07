فلسطين: مستمرون بالاقتراض ونرفض استلام الأموال منقوصة

المصدر: رام الله-وكالات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حكومته اضطرت للاقتراض من البنوك خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أنها ستستمر بذلك لمواجهة أزمتها المالية.

جاء ذلك، خلال مقطع فيديو بثه اشتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلقاً على إرسال إسرائيل لأموال المقاصة منقوصة لحسابات السلطة الفلسطينية.

وقال اشتية: «أحيي فيكم هذه الروح المعنوية العالية من رجال أمن ومدنيين وجميع العاملين في مفاصل السلطة الوطنية الفلسطينية». وأضاف: «بدون أدنى شك نحن في أزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها الجانب الإسرائيلي الذي حاول أن يقتطع الأموال التي نصرفها لأسر الأسرى وعائلات الشهداء».

وأكمل: «رفضنا تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة، لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس توجه إلى القمة العربية والإسلامية طالباً منهم تفعيل شبكة الأمان المالي العربية».

وتابع: «نأمل أن يستجيب العرب لمطلبنا هذا، وسنتوجه للمجتمع الدولي من أجل وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها في هذا الأمر؛ لأن هذا مخالف لاتفاق باريس».