الجيش السوري يدمر مقرات لـ «النصرة» في ريفي إدلب وحماة

المصدر: دمشق-وكالات

نفذت وحدات من الجيش السوري، ضربات مركزة على مقرات لعناصر تنظيم جبهة النصرة وخطوط امدادهم في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وذلك في إطار ردها على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

ففي ريف إدلب الجنوبي، أفادت مصادر بأن وحدة من الجيش دمرت بضربات صاروخية مكثفة، مقرات قيادة لتنظيم جبهة النصرة في بلدة معرتحرمة، قضت خلالها على العديد من عناصر التنظيم المتشدد.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مدفعية الجيش السوري دكت تجمعات وتحصينات لعناصر «جبهة النصرة» في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ما أدى إلى تدمير أوكار لهم، وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

ودمرت وحدات من الجيش، أول من أمس، 7 آليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة، بينها 3 مصفحات برمايات مكثفة على تحرك آليات لهم كانت متجهة من بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، باتجاه بلدة حصرايا بريف حماة الشمالي.

انتهاك جديد

بالمقابل، في انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد، استهدفت عناصر متشددة بالقذائف الصاروخية، منازل السوريين في عدد من مدن وبلدات ريف حماة الشمالي.

وأفادت مصادر في حماة، بأن العناصر المتشددة المنتشرة في بلدة اللطامنة ومحيطها، اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل السوريين وممتلكاتهم في مدينة محردة، وبلدتي جبين وتل ملح بالريف الشمالي.

وأشارت مصادر إلى أن الاعتداءات ألحقت أضراراً مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتسببت اعتداءات هذه العناصر المنتشرة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبى، بعدد من القذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة، بحدوث دمار ببعض منازل الأهالي والبنى التحتية.

رد

إلى ذلك، ذكرت وكالة «سانا»، أن وحدات الجيش السوري العاملة بالريف الشمالي، ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية، دمرت خلالها عدداً من منصات الإطلاق، وأوقعت في صفوف المتشددين قتلى ومصابين.

وتواصل التنظيمات المتشددة، التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة، المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، المتاخم لمحافظة إدلب، خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد، عبر اعتداءاتها على القرى الآمنة.