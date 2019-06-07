الشرعية تسيطر على الشريط الحدودي مع السعودية

المصدر: عدن - البيان

أكدت ثلاثة مصادر عسكرية يمنية لـ«البيان» أن الشريط الحدودي لمحافظة صعدة مع المملكة العربية السعودية يخضع بالكامل لسيطرة قوات الشرعية بما في ذلك المنافذ الحدودية.

وسخرت المصادر من ادعاءات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران بالسيطرة على مواقع عدة في مديرية خب الشعاف بمحافظة الجوف. وقالت لـ«البيان» إن الادعاءات التي تطلقها ميليشيا الحوثي بين فترة وأخرى عن اجتياز خط الحدود مع السعودية، تفضحها الحقائق على الأرض، فقوات الشرعية تسيطر على كامل الشريط الحدودي ابتداءً من مديرية رازح وشدا في غرب محافظة صعدة.

وصولاً إلى مديرية كتاف شرق المحافظة، بما فيها المنافذ الحدودية الثلاثة، البقع والخضراء وعلب. وأضافت المصادر أن الأمر كذلك في محافظة حجة المجاورة، حيث تسيطر قوات الشرعية على منفذ الطوال في مديرية حرض.

وأكدت أن قوات الشرعية توغلت في مديرية باقم حتى اقتربت من مديرية الصفراء، كما تتواجد في عمق مديرية رازح، وتقدمت في مديرية حيدان حتى وصلت إلى قرب مسقط رأس زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي.

مشيرة إلى أن هذه القوات تتواجد أيضاً في المنطقة الجبلية الضيقة في حدود منطقة نجران مع محافظة صعدة، وتسيطر على منطقة قلقل الشيباني منذ بداية المواجهات مع ميليشيا الحوثي، وهي المعبر الرئيسي الذي كان يمر منه اليمنيون للتسوّق في جيزان السعودية والعودة، قبل أن يغلق مع الانقلاب.

وبشأن ادعاءات الميليشيا التقدم في مديرية خب الشعاف بمحافظة الجوف، وحديثها عن استعادة عشرات الكيلومترات، سخرت المصادر من هذه الادعاءات، وبيّنت أن مساحة المديرية تبلغ 23 ألف كيلومتر، وتشكّل 83‎‎% من مساحة المحافظة بأكملها، لكنها الأقل في كثافة السكان، وقد تم تحرير معظم هذه المساحة، وتدور المواجهات حالياً في أطرافها وفي مساحة لا تشكّل شيئاً قياساً بالمساحة الإجمالية للمديرية.

تعزيزات الضالع

وعلى صعد متصل بالمواجهات مع ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع، أكد أبوهمام الضالعي، القيادي الميداني في اللواء الثاني عشر عمالقة، أن هذه الوحدات ستلاحق ميليشيا الحوثي إلى جبال مران التي شهدت ميلادها في منتصف عام 2004.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن الضالعي القول: «لقد أتينا من جبهة الساحل الغربي لمساندة إخواننا في مختلف جبهات القتال المشتعلة في الضالع، وسنلاحق الميليشيا وندحرها عن كل شبر من المحافظة، حتى نعيدها إلى جبال مران». وأضاف أن قوات العمالقة تمكنت من التصدي وكسر كل عمليات التسلل لميليشيا الحوثي في جبهة مريس.

نداء استغاثة

في الأثناء، أعلن تحالف دعم الشرعية، أنه استجاب فوراً لنداء استغاثة من السفينة التجارية نافارينو غرب ميناء الحديدة في اليمن. وقال التحالف إن نداء الاستغاثة يفيد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية. وأضاف أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه.

استجابة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أنه أرسل وكيلته للاجتماع بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لمناقشة ملاحظات الجانب الحكومي على أداء المبعوث الدولي مارتن غريفيث.

وكان مسؤول يمني رفيع قد صرح لـ«البيان»، أول من أمس، بأن الحكومة الشرعية طلبت من غوتيريس الحضور شخصياً أو مندوب عنه لمناقشة تجاوزات مبعوثه غريفيث بشأن تطبيق اتفاق إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الحديدة.

ولفت المسؤول إلى أن وزارة الخارجية اليمنية أرسلت خطاباً شددت فيه على أنه بدون النظر في الملاحظات لا يمكن الحديث عن استئناف مشاركة ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ولا يمكن مناقشة التحضير لأي جولة محادثات مقبلة.