وفاة معتقلين تحت التعذيب في سجون الميلشيات الحوثية

المصدر: وام

أكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أمس وفاة معتقلين اثنين جراء التعذيب في سجون الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأعربت الرابطة في بيان لها أصدرته خلال وقفة احتجاجية في مدينة الحديدة عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب بشكل مرعب بحق المختطفين أدى لمقتل اثنين منهم تحت التعذيب خلال الأيام الماضية في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار البيان إلى استمرار الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اختطاف النساء من دون رادع إنساني أو أخلاقي أو اجتماعي، وفي إخفاء العشرات من المعتقلين في سجون سرية قسرا.

وقالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين: "الأيام والأعياد والمناسبات تمر وأبناؤنا خلف قضبان سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية.. لقد انقضى شهر رمضان واستقبلت الأمهات عيد الفطر المبارك والفرحة غائبة عنهن، فلا فرحة بالصيام ولا بقدوم العيد".

وحمل بيان الرابطة الميليشات الحوثية مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا، مؤكدة أن جرائم الاختطاف والتعذيب لا تسقط بالتقادم وأنه مهما مر الزمن سوف يحاسب مرتكبوها.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط لإنقاذ المختطفين والمختطفات والتدخل الإنساني العاجل لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً من دون قيد أو شرط.