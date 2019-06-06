بن صالح يدعو إلى حوار شامل ويتعهد بتنظيم انتخابات نزيهة في الجزائر

المصدر: و أ ج

دعا رئيس الدولة في الجزائر عبد القادر بن صالح الخميس، الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق المسار التوافقي" للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

ففي خطاب للأمة دعا بن صالح الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على الوطن "إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي, الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال، قائلاً: أقول أدعوهم لأن يناقشوا كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام".

وبعد أن ذكر بدعواته في خطابات سابقة إلى الحوار والتشاور، جدد رئيس الدولة تعهده لضمان "للاقتراع الرئاسي كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة، كما يطلبها شعبنا"، مشيرا الى ان هذه المرحلة الجديدة "هي حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات، وكذا ميكانيزمات الرقابة والإشراف عليها".

ويرى بن صالح أن الجزائر "بحاجة إلى إصلاحات، وإلى رسم آفاق جديدة في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ذلكم هو المبتغى الذي عَبَّر ويُعبر عنه شعبنا بطريقة واضحة وسلمية", لافتا الى ان "رهانات وتحديات أخرى عديدة وصعبة تنتظر بلدنا الذي يحتاج إلى حشد كل القوى الحية التي بداخله".

وأكد "أن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا"، مشددا في ذات الوقت على ان الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة، دون إضاعة للوقت"، هي السبيل الأنجع والأوحدُ سياسيًا والأكثر عقلانية ديمقراطيا".

وجدد في هذا الاطار نداءه إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع للمشاركة في هذا المسار التوافقي وتغليب الحكمة ومصلحة الشعب، سواءً في نقاشاتهم أو في مطالبهم، داعيا اياهم أيضا إلى "اغتنام هذه الفرصة الجديدة للمشاركة بقوة في "التشاور الذي ندعو إليه اليوم أكثر من أيّ وقت مضى".

كما أهاب بن صالح بالجميع أن يتفادوا تضييع الوقت، والإنصراف إلى العمل الجاد، الذي من شأنه المساعدة على التوصل إلى إيجاد صيغ الحلول التوافقية الكفيلة بتنظيم إنتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء تنافسية شفافة، موجها نداءه إلى "كل أصحاب النوايا الحسنة؛ أولئك الذين يحبون وطنهم ويتفانون في خدمته والمؤمنون بالهبة الجماعية التي تعرفها الساحة الوطنية؛ أولئك الذين يرفضون كافة أشكال الإقصاء والمغامرة خاصة لما يتعلق الأمر بمستقبل الوطن".