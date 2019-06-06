الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب العريش المصرية

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية و رفضها المبدئي و الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة و وقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق و إصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين و لا أخلاق .. مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى و كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء و لحكومة وشعب مصر الشقيقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.