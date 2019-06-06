استشهاد 8 جنود في هجوم إرهابي شمال سيناء

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

استشهد ثمانية جنود مصريين في هجوم إرهابي في العريش شمال سيناء تبناه تنظيم داعش، فيما دانت مملكتا البحرين والأردن الهجوم، مؤكدتين تضامنهما ووقوفهما إلى جوار مصر في جهودها لتعزيز الأمن ودحر التطرّف.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل خمسة إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين في تبادل لإطلاق النار مع عدد من العناصر الإرهابية التي استهدفت كميناً أمنياً فجر أمس في العريش شمال سيناء. وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التعامل مع تلك العناصر الإرهابية، وتقوم قوات الأمن حالياً بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية.

وقال مصدر أمني، إن اثنين من المهاجمين الخمسة تمكنوا من السيطرة على دبابتين تابعتين للشرطة، قبل أن يقتل أحدهما بنيران طائرة عسكرية والآخر برصاص قوات الأمن على الأرض. وأفاد المصدر الأمني، بإرسال تعزيزات إلى النقطة الأمنية وسماع تبادل لإطلاق النار، مشيراً إلى أن النقطة الأمنية طوقت من الجيش والشرطة. وذكر مصدر طبي، أن ثلاثة من عناصر قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية أصيبوا بجروح في الهجوم ونقلوا إلى مستشفى العريش العام.

وأدان الأزهر الشريف وإمامه د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، مؤكداً تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والشرطة البواسل في القضاء على الإرهاب. وشدّد الأزهر في بيان، على أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين مصطفون خلف الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب.

بدوره، أدان مفتي مصر، شوقي علام، العملية الإرهابية الخسيسة، مؤكداً أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء، وأن تحول الفرحة إلى حزن.

تضامن

ودانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي، إذ أكدت وزارة الخارجية البحرينية، على موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بكل قوة مع مصر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، مجدّدة موقف مملكة البحرين الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.

إدانة

كما دان الأردن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان. وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن الكامل ووقوفه مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، معرباً عن ثقة المملكة في قدرة مصر الشقيقة على حماية أمنها واستقرارها ودحر العصابات الإرهابية.

وأضاف أن المعركة ضد الإرهاب واحدة والإرهاب عدو مشترك لا بد من تكاتف كل الجهود لهزيمته والقضاء على ظلاميته.