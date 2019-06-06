مقتل 6 دواعش بغارة أمريكية في الصومال

المصدر: Ⅶ مقديشو - وكالات

قُتل ستة من إرهابيي تنظيم داعش، أمس، في غارة أمريكية شنتها طائرات بالصومال. ويكثف الجيش الأمريكي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، إذ قال إنه قتل أكثر من 800 إرهابي في غضون عامين. وجمع تنظيم داعش مجندين في بلاد بنط، على الرغم من أن خبراء يقولون إن حجم قوته غير واضح، وإنه لا يزال لاعباً صغيراً مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال ذات يوم. وقالت أفريكوم، في أبريل الماضي، إنها قتلت عبد الحكيم دوكوب الذي وصفته بأنه نائب زعيم داعش في الصومال.