دول عربية تحتفل بأول أيام عيد الفطر

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

شهد عدد من الدول العربية، أمس، أول أيام عيد الفطر، بعد يوم من إعلان دول عربية عديدة العيد أول من أمس.

وتدفق المصلون على الجوامع والمساجد لأداء صلاة العيد في سلطنة عُمان وفلسطين ومصر وسوريا والعراق وتونس والمغرب ولبنان والأردن.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 120 ألف مُصلٍّ توافدوا صباحاً إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد في أول أيامه. ودخل المصلون إلى باحات المسجد ومصلياته وسط تكبيرات العيد التي صدحت في المكان. ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في خطبة صلاة العيد، جموع المصلين إلى «الرباط في المسجد الأقصى».

وفي مصر، بعد أن مهّد الفجر الطريق لنور الشمس نبضت شوارع القاهرة بالحيوية والنشاط مع خروج آلاف المصلين إلى الساحات في أنحاء المدينة لأداء صلاة عيد الفطر. واكتظ مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بفيض من المصلين الذين تجمعوا داخل المسجد وحوله وفي الشوارع القريبة منه. وتزينت الجموع بأفضل ملابسها، في المناسبة التي تعني في الغالب بالنسبة للأطفال ارتداء ملابس جديدة تم شراؤها خصيصا لهذه المناسبة.

وفي دمشق، أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الفطر في مسجد بدمشق كما أفادت الرئاسة. وتوجه الرئيس نحو غرب العاصمة إلى جامع حافظ الأسد، الذي يحمل اسم الرئيس السوري الراحل، بحسب صورة نشرتها الحسابات الرسمية للرئاسة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأدى الصلاة إلى جانب مسؤولين دينيين كبار وخصوصاً مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون. وأظهرت صور أخرى الرئيس السوري محاطاً بعشرات المصلين لتهنئته بمناسبة عيد الفطر.