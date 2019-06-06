حملة إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطينيين من بيت إكسا

المصدر: القدس المحتلة-وكالات

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مدخل قرية بيت إكسا شمال غرب القدس، واحتجزت عشرات المركبات ومنعت الفلسطينيين من الدخول للقرية.

وتتعرض القرية لحملة تضييق ممنهجة، لإجبار الفلسطينيين على هجر قريتهم المحاصرة بجدار الضم والتوسع العنصري، وبمستوطنات الاحتلال. من جهة أخرى، أضرم مستوطنون، أمس، النار بحقول زراعية في قرية جالود جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لوكالة «وفا»، إن مستوطنين من مستوطنتي «عادي عاد»، و«واحيا» المقامتين على أرض محتلة، أضرموا النار بحقول زراعية من أراضي قرية جالود جنوب نابلس. وأضاف: إن فلسطينيين حاولوا السيطرة على النيران في المنطقة الجنوبية، المزروعة غالبيتها بأشجار الزيتون.