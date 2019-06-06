المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أعادت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، امرأتين أمريكيتين وستة أطفال من عائلات متطرّفين، أمس، إلى الولايات المتحدة، في وقت تضغط السلطات الكردية على الدول الغربية لترحيل الآلاف من مواطنيها المرتبطين بتنظيم داعش، بعضهم مسجون وآخرون موجودون في مخيمات. وأكّد الناطق باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية، كمال عاكف، أنّ المرأتين الأمريكيتين والأطفال كانوا في مخيم الهول الذي يؤوي آلاف الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش.

وقال عاكف في بيان، إن العملية تمت بناء على طلب الحكومة الأمريكية والرغبة الحرة والطوعية للمواطنين الأمريكيين في العودة إلى بلادهم دون أي ضغط أو إكراه. وأضاف، أن إعادتهم تمت بدون أن يكشف عن هوياتهم. وتأتي هذه المبادرة بعد يومين من تسليم خمسة أيتام نرويجيين من عائلات جهاديين في تنظيم داعش إلى النرويج، وبعد أسبوع من استعادة أوزبكستان نحو 150 امرأة وطفلاً من عائلات عناصر التنظيم.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، سمح لمئات النساء والأطفال السوريين بمغادرة مخيم الهول، حيث يوجد 74 ألف شخص بينهم أكثر من 30 ألف سوري.