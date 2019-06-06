ألمانيا تعتزم تمديد وقف الترحيل إلى سوريا حتى أواخر 2019

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعتزم ألمانيا تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا. ووفق مشروع قرار لمؤتمر وزراء داخلية ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات، ينتظر أن يصدر الأسبوع المقبل، اتفق وزراء داخلية الولايات على عدم تغيير أي شيء في الاتفاق الصادر العام الماضي بشأن تمديد وقف الترحيل إلى سوريا تلقائياً حتى 31 ديسمبر 2019، إلا إذا أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تقييماً للوضع في سوريا بشكل مختلف من الأساس قبل ذلك.

يُذكر أن وزراء داخلية الحكومة والولايات أقروا، في نهاية العام الماضي، تمديد وقف الترحيل إلى سوريا لمدة نصف عام، أي حتى يونيو 2019، على أن يتم تمديد القرار تلقائياً حتى نهاية 2019، إذا لم يتحسن الوضع في البلاد حتى ذلك الحين. ولا تزال هناك آراء مختلفة تتعلق بإمكانية فرض قيود بالنسبة إلى أشخاص مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً، وكذلك لداعمي الأسد.

وتعتزم ولايات بافاريا وبادن- فورتمبرج وشمال الراين - فيستفاليا وزارلاند وسكسونيا وسكسونيا- أنهالت، إرفاق مذكرة بروتوكول للقرار يتم بموجبها جعل المعاينة المتباينة ضروريا بالنسبة مثلاً إلى سوريين يعترفون بنظام الأسد. يُذكر أن ثلاثة ولايات، وهي هيسن ومكلنبورج-فوربومرن وشلزفيج-هولشتاين، كانت قد تبنت هذا الرأي خلال مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا السابق في نوفمبر 2018.