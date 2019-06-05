خالد بن أحمد: قطر ترفض الحلول .. وتكابر

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، إن قطر ترفض الحلول وتكابر طوال العامين الماضيين، مضيفاً أن الدوحة تعلن الترحيب بالوساطة لحل الأزمة في حين تغلق أبواب النجاح.

وكتب بن أحمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، "عامان من رفض الحلول والمكابرة والتعنت والابتعاد عن الاشقاء، ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح، تكرر كلمة الحوار وتفرغها من كل معنى دون اي اعتبار لمصلحة الشعب القطري وامتداداته الأسرية والاجتماعية والاقتصادية مع محيطه الخليجي. انه العناد وفقدان البصيرة".