داعش يتبنى هجوم العريش الإرهابي

المصدر: وكالات

تبنى تنظيم داعش الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل ثمانية عناصر أمن مصريين في محافظة سيناء.

وكانت ذكرت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء،أن 8 من أفراد الأمن استشهدوا في هجوم ارهابي على حاجز أمني بمحيط مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال التلفزيون المصري نقلا عن بيان لوزارة الداخلية إن ثمانية من عناصر الأمن استشهدوا خلال هجوم شنته عناصر إرهابية على نقطة تفتيش أمنية في العريش بمحافظة شمال سيناء.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن البيان "استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم الأربعاء كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران".

وأضاف البيان أن ذلك "أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة".