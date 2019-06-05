120ألفاً يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بالقدس

المصدر: (أ ف ب)

أدى عشرات آلاف المصلين الاربعاء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 120 ألف مصل توافدوا صباحا إلى المسجد لأداء صلاة العيد في أول أيامه.

ودخل المصلون إلى باحات المسجد ومصلياته وسط تكبيرات العيد التي صدحت في المكان.

ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في خطبة صلاة العيد، جموع المصلين إلى "الرباط في المسجد الأقصى".

وكانت باحات المسجد الأقصى شهدت الأحد صدامات بين مصلين والشرطة الإسرائيلية في يوم ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.

الحرمين الشريفين .