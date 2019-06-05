البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي في العريش المصرية

المصدر: (د ب أ)

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بمصر .

وأكدت وزارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين ( بنا) اليوم الاربعاء ، على "موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بكل قوة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار".

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.

وكان ضابط شرطة وأمين شرطة وستة مجندين لقوا حتفهم ، كما قتل خمسة مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار صباح اليوم مع مجموعة من المسلحين هاجموا كمينا أمنيا في غربي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، حسبما أفاد التلفزيون المصري نقلا عن وزارة الداخلية .