مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

المصدر: أ ف ب

فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان بشأن الأوضاع في السودان، بسبب الخلاف حول صيغة هذا البيان الذي رأت مجموعة الدول الرافضة له أنه غير متوازن.

وجاء هذا بعد اعتراض الصين بشدة على النص المقترح، فيما شددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس رداً من الاتحاد الأفريقي، بحسب ما قال دبلوماسيون.

واعتبر نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي أن النص المقترح "غير متوازن"، مشدداً على ضرورة "توخي حذر شديد" حيال الوضع، وقال للصحفيين بعد الاجتماع الذي دام ساعتين "لا نريد الترويج لبيان غير متوازن.. فذلك قد يُفسد الوضع".

واجتمع مجلس الأمن بناء على طلب بريطانيا وألمانيا، للاستماع إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم، الذي يعمل مع الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة بالسودان.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي قد يُعيد النظر في القضية ويحاول الاتفاق مجدداً على موقف مشترك.