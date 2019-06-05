خادم الحرمين يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

المصدر: Ⅶ عواصم- وكالات

شارك قادة وملوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، شعوبهم باحتفالات عيد الفطر.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وعدداً من الأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة له. وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

ولقيت تغريدة خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه على «تويتر» للوطن والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، تفاعلاً بأكثر من 100 ألف رتويت، في الساعات الأولى لها، وآلاف المغردين يبادلونه التهاني والتبريكات؛ داعين الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً للوطن والأمتين العربية والإسلامية.

وكتب خادم الحرمين على تويتر: «أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع، بخير.. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك».

كما استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر الصفا بمكة المكرمة عدداً من المسؤولين العسكريين في المملكة، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على ولي العهد السعودي وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقام الأمير محمد بن سلمان، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية، ونقل لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً اعتزازه وتقديره للدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

العيد في البحرين

وشارك العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جموع المصلين في أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في مصلى العيد بقصر الصخير بحضور عدد من المسؤولين والسفراء العرب والأجانب.

واستمع العاهل البحريني والحضور إلى خطبة صلاة العيد، وعقب انتهاء الصلاة، تبادل مع الحضور التهاني والتبريكات، شاكراً لهم تهانيهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، سائلاً الباري جلت قدرته أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على البحرين وشعبها الوفي باليمن والخير والبركات.

ورفع جموع المصلين التهاني، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بقيادة الملك حمد بن عيسى، ونهجه الحكيم لتعزيز مكانة المملكة ودورها الفاعل في محيطها الإقليمي والعربي والدولي، مشيدين بما حققته البحرين في عهده الزاهر من إنجازات ومكتسبات عديدة وما تشهده من تطور مستمر في شتى المجالات لكل ما فيه خير ورخاء شعبها.

الكويت

كما أدى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صلاة عيد الفطر في مسجد الدولة الكبير، وفي معيته ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.