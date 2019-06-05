مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل تتوقع بدء محادثات بوساطة الولايات المتحدة مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية خلال أسابيع، وأشار إلى احتمال عقد هذه المحادثات في مجمع لقوات حفظ السلام تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

ولم يعلق لبنان بشأن ما إذا كان سيشارك في محادثات أو أي إطار زمني محتمل.

وترسل الولايات المتحدة مبعوثاً رفيع المستوى في مهام مكوكية بين لبنان وإسرائيل، لكنها لم تعلن أيضاً موعداً أو مكاناً، وقالت إنها مستعدة لمساعدة البلدين على تسوية النزاع.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن من بين المقترحات المؤقتة التي طرحها الطرفان قيام شركات الطاقة العالمية التي تعمل في كل من إسرائيل ولبنان بإجراء أول مسح للمنطقة المتنازع عليها.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل منفتحة على محادثات بوساطة الولايات المتحدة بشأن الحدود البحرية.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن إسرائيل تتوقع للمفاوضات أن «تبدأ بالفعل في الأسابيع المقبلة».