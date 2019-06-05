عبدالملك يؤدي صلاة العيد في عدن ويدعو إلى الوحدة

المصدر: عدن - سبأنت

أدى رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع حقات بمديرية كريتر.

وعقب صلاة وخطبتي العيد تبادل رئيس الوزراء اليمني، مع جموع المصلين التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك، ناقلاً لهم تهاني وتبريكات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مؤكداً أن القيادة السياسية والحكومة وبالتعاون مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، يعملون على رفع المعاناة عن الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

وكان خطيب جامع حقات، قد تحدث في خطبتي العيد عن عظمة إتمام صوم شهر رمضان الكريم واستقبال عيد الفطر المبارك، وأهمية استشعار هذه الشعيرة الدينية العظيمة ببث روح التسامح والإخاء والتراحم وجعل هذه المناسبة فرصة لتآلف القلوب، والإنفاق والعطف على الفقراء، والمحتاجين، مؤكداً ضرورة جمع الكلمة وتوحيد الصف خلف الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حتى يتم القضاء على الانقلاب الحوثي .