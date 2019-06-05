الرئيسان الألماني والروسي يهنئان المسلمين بعيد الفطر

المصدر: برلين، موسكو - وام

هنأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير المسلمين في ألمانيا بعيد الفطر السعيد. وقال في رسالة بهذه المناسبة موجهة بشكل خاص للمسلمين في ألمانيا: «لا نرضى بأي كراهية أو إقصاء أو الاشتباه الجماعي ضد المهاجرين المسلمين أو حتى المسلمين بشكل عام». وأكد أن رمضان وعيد الفطر أصبحا جزءاً بديهياً من التعايش في ألمانيا، مشيراً إلى أن دعوة المسلمين أبناء الديانات والطوائف الأخرى للإفطار معهم في رمضان تعتبر رسالة بالغة الأهمية من أجل التعايش السلمي والتسامح والاحترام في ألمانيا.

بدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، مؤكداً الدور المهم والقسط الكبير الذي تسهم بها المنظمات الإسلامية في توحيد شعوب روسيا.

وعبر بوتين في برقية التهنئة المنشورة على الموقع الإلكتروني للكرملين عن تمنياته بالسلام والرفاهية لجميع مسلمي روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي أن «الجالية المسلمة تشارك بشكل نشط في حياة بلادنا، وتساهم في تربية شبابنا، وفي تطوير الحوار بين الديانات والقوميات المختلفة، وبالطبع نشاط الأمة المسلمة له أهمية بالغة من أجل الحفاظ على السلام والتوافق في مجتمعنا».