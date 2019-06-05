المصدر: القدس المحتلة- وفا

واصل الأسير الفلسطيني حسن العويوي (35 عاماً) أمس من محافظة الخليل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم (64) على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.وقال نادي الأسير، في بيان، إن «الأسير العويوي يواجه ظروفاً صحية خطيرة، يقابلها تعنت ورفض من قبل سلطات الاحتلال بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري». وأضاف أن «إدارة معتقلات الاحتلال فرضت عليه منذ إعلانه للإضراب في الثاني من أبريل الماضي، سلسلة من الإجراءات التنكيلية بحقه، تمثلت بعزله داخل الزنازين، وحرمانه من زيارة العائلة، والمماطلة بالسماح للمحامين بزيارته، عدا عن إجراءات السّجانين الانتقامية المتواصلة على مدار الساعة».