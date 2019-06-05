الولايات المتحدة: ملتزمون دعم الشعب العراقي

المصدر: بغداد - البيان

وجهت السفارة الأمريكية في بغداد، أمس، رسالة إلى العراقيين، أكدت فيها الالتزام بدعمهم.

وقالت السفارة، في بيان، تلقت «البيان» صورة منه «نهنئ المسلمين في العراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك».

وأضافت «كما هو الحال في العراق وبلدان أخرى، يحتفل المسلمون في أمريكا بعيد الفطر، الذي هو بمثابة تذكير لنا بأن علينا أن نسعى للتخفيف من معاناة المحتاجين».

وتابعت السفارة، إنه «في هذا الوقت وبينما يجتمع العراقيون للاحتفال بالعيد، نود أن نؤكد مرة أخرى التزامنا تجاه دعم الشعب العراقي تعزيز السلام والمصالحة وتحقيق الأمن الاقتصادي لجميع العراقيين.. عيد سعيد».