المصدر: بغداد- البيان

ذكر مصدر أمنى، أمس، أن حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف القوات الأمنية خلال إجرائها عملية تفتيش بقضاء الطارمية في العراق، ارتفعت إلى 6 قتلى من عناصر القوات الأمنية.

وقال المصدر، إن «عدد القتلى من القوات الأمنية جراء هجوم الطارمية شمال بغداد، ارتفع إلى 6 قتلى».

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، عن مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش، بحثاً عن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرة إلى مقتل ثلاثة إرهابيين من الذين أطلقوا النار على القوات. وقال بيان للخلية تلقت «البيان» نسخة منه، إن القوات الأمنية كانت تجري عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء الـ59 في قضاء الطارمية.