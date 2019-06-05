المصدر: ■ القدس المحتلة-وام

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها اعتقال 12 فلسطينياً فيما توغلت آليات عسكرية للاحتلال بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن جنوده اعتقلوا 9 شبان خلال مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية كما جرى اعتقال 3 شبان من القدس. ووفقاً لبيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي جرى تحويل جميع المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال. يأتي ذلك في الوقت الذي صادقت فيه ما تسمى اللجنة القطرية الإسرائيلية على مشروع لإقامة قطار هوائي معلق ينقل الزوار إلى باحة حائط البراق في البلدة القديمة من القدس المحتلة. ورفضت اللجنة عشرات الاعتراضات التي تلقتها حول هذا المشروع التهويدي ومن المنتظر عرض المشروع على الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليه قبل الشروع في تنفيذه.