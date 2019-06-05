التحالف يجلي أحد أفراد سفينة إيرانية «مشبوهة» لأسباب إنسانية

المصدر: Ⅶ جدة - وام

صرّح الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة «JMRCC» تلقّى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني «GACA» المتضمن تلقيهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز» التي تقع شمال غرب ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلاً بحرياً باتجاه «292» درجة نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، ونفّذت عملية الإخلاء الطبي «الجوي» للمصاب بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان.

عملية إخلاء

وأوضح المالكي أن عملية الإخلاء بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية «سافيز»، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قِبل الفريق الطبي من التحالف، حيث تبينت إصابته البالغة وسوء حالته الصحية، وبعد استكمال كل الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان مساء أمس.

وأضاف المالكي أن المملكة العربية السعودية تلقّت طلباً رسمياً من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، إذ تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة.

دور إنساني

وأكد المالكي أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية كعادتها في مثل هذه الحالات، وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف، بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية، وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.