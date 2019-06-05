هادي: الحوثيون يعرقلون مشاريع السلام

المصدر: Ⅶ عدن- البيان

جدّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التأكيد على أن ميليشيا الحوثي تعرقل كل مشاريع السلام، وترفض أي مقترحات لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.

وأكد هادي في خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن ميليشيا الحوثي تعمل على نهب قوت اليمنيين ومصادرتها لمصلحة مخططاتها الشريرة، مع إصرار على عرقلة كل مشاريع السلام ورفض كل مقترح للتخفيف من آلام اليمنيين ومواجعهم، مضيفاً: «هذا إصرار لا يفسره إلا أنهم أداة لخدمة أجندة إيرانية لا تهمها مصلحة اليمن واليمنيين، وترى في الحوثي أداة إجرامية تهدد بها السلم والأمن الإقليمي والدولي».

وأوضح هادي أنّ الميليشيا جعلت اليمنيين يصومون رمضان لعامهم الخامس على التوالي وهم يعانون شقاء الحرب والتمزق وتظللهم رائحة الموت وتحيطهم مشاهد الدمار وشبح المجاعة.

وشدّد على التمسك بمبادئ الثورة اليمنية العظيمة، مجدداً العهد بالمضي في النضال لاستعادة الدولة وتجسيد آمال الشعب اليمني في الحياة الكريمة، في ظل دولة اتحادية عادلة لا تعرف إلا يمنيين أحراراً مؤمنين أعزة لا يقبلون الضيم ولا الذل ولا الخنوع.

معاناة قاسية

وأردف هادي مخاطباً سكان صنعاء وكل المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا: «أقول لكم إننا نعلم أنكم تعانون معاناة قاسية ونعلم حجم صبركم وتحملكم لطيش تلك الميليشيا العابثة، ولتعلموا أنكم في قلوبنا ونحن معكم ونعمل للتخفيف عنكم بشتى الطرق والوسائل، فكل اليمنيين لدينا سواسية وحقوقهم علينا واجبة فوق كل أرض وتحت كل سماء».